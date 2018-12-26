الرئيس الأوكراني يعلن إنهاء العمل بقانون الطوارىء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، اليوم الأربعاء، إنهاء العمل بقانون الطوارىء الذي كان أعلن في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر في مناطق حدودية عدة من البلاد نتيجة مواجهة بحرية مع روسيا قبالة شواطئ جزيرة القرم التي ضمتها الأخيرة بشكل أحادي.

وقال بوروشنكو خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين عبر التلفزيون، إنه ينتهي العمل بقانون الطوارىء اليوم عند الساعة 14,00 (12,00 ت غ).

واوضح ان قرار رفع حالة الطوارىء "يستند الى تحليل كل عناصر الوضع الراهن على صعيد الامن في البلاد".

وبعد مواجهة بحرية بين البلدين في البحر الأسود في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتهم بوروشنكو روسيا بتعزيز قواتها بشكل كبير على الحدود بين البلدين، وتخوف من نشوب "حرب شاملة".

وإثر هذه المواجهة أعلنت أوكرانيا قانون الطوارئ لمدة ثلاثين يوما.

واعتبرت هذه المواجهة الأخطر بين البلدين منذ قيام روسيا عام 2014 بضم شبه جزيرة القرم، واندلاع النزاع الدامي في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية وانفصاليين اوكرانيين موالين لروسيا.

ومطلع كانون الأول/ديسمبر الحالي ظهرت مؤشرات تهدئة، وأعلنت كييف أن موسكو سمحت جزئيا بالدخول الى بحر آزوف.

وينتهي سريان قانون الطوارىء اصلا الأربعاء، غير أن السلطات تبنت موقفا ملتبسا بشأن نيتها تمديد هذا الإجراء المثير للجدل الذي يجوز بموجبه تعبئة المواطنين والتحكّم بوسائل الإعلام والحدّ من التجمّعات العامة.

وتتهم اوكرانيا والدول الغربية روسيا بتقديم دعم عسكري للانفصاليين الموالين لموسكو في شرق اوكرانيا، لكن روسيا تنفي ذلك.

واتهمت دول غربية عدة روسيا ب"اعمال غير قانونية" اثر المواجهة في البحر الاسود وبادر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى الغاء اجتماع كان مقررا مع نظيره فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في الارجنتين.

واكد بوروشنكو الاربعاء ان "دعم شركائنا الدوليين وأفعالهم الملموسة وضغوطهم على الكرملين، اضافة الى حالة الطوارىء، منعت السيناريو الاسوأ الذي خططت له روسيا".

واعلن ايضا ان اوكرانيا ستفرض عقوبات جديدة على الكرملين بسبب "الاعتداء على الدولة الاوكرانية في البحر الاسود".

وستستهدف هذه العقوبات العديد من اعضاء مجلس الدوما الروسي وخصوصا في حزب روسيا الموحدة الحاكم والحزب القومي المتطرف، فضلا عن شركات "تنشط في شكل او في آخر ضد اوكرانيا"، على قول بوروشنكو.

والثلاثاء، اعلنت موسكو انها اضافت 245 شخصا وسبع شركات اوكرانية، خصوصا في مجالي الطاقة والدفاع، الى قائمة عقوباتها الاقتصادية على اوكرانيا.

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