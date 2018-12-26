أميركا تحذر من هجوم إرهابي في برشلونة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حذرت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها في مدينة برشلونة من احتمال وقوع هجوم إرهابي، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، وأوضحت الخارجية، في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، أن منطقة "لا رامبلا"، التي كانت شهدت حادث دهس العام الماضي، قد تشهد هجوما إرهابيا دون سابق إنذار خلال الأيام الأخيرة من 2018، مشيرة إلى أن الإرهابيين قد يستهدفون أيضا المواقع السياحية الأخرى ومراكز النقل والمناطق العامة.

وتقوم، حاليا، فرق أمنية خاصة بعمليات تفتيش ومراقبة لسائقي الحافلات والشاحنات الصغيرة في وسط برشلونة، بالإضافة إلى تشديد المراقبة حول المؤسسات والفنادق والمقاولات الحساسة. ويوم 17 أغسطس 2017، شهدت منطقة "لا رامبلا" حادث دهس من طرف شاحنة صغيرة، مما أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 100 آخرين. وبعدها قام منفذ الهجوم بطعن شخص، أثناء محاولته الفرار، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

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