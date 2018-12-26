أشياء إيجابية في 2018 غيرت العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أحمد أبو القاسم)

ينظر البعض لعام 2018 بأنه بائس وملىء بالصراعات السياسية والكوارث الإنسانية و البيئية، بالرغم من ذلك، حدثت بعض الأمور التي تجعل الحكم على 2018 بالعام الجيد أيضاً ، هذا التقرير يستعرض البعض منها :-



فتح عام 2018 الباب نحو أحداث جديدة تخلق أملاً فى تقدم ملحوظ،وتفتح الطريق نحو مزيد من الإنجازات ، من أهم تلك الأحداث :-

اكتشاف كيميائي يقلل من تلوث البلاستيك

قامت شركة أمريكية بتطوير محفز سائل يكسر الجزيئات الطويلة الموجودة في البولي إيثيلين إلى قطع أصغر، تعمل هذه التقنية على البلاستيك الملوث .

استخدام وقود معاد تدويره لرحلات الطيران

حلقت طائرة ركاب تابعة لشركة "فيرجين أتلانتيك" من أورلاندو إلى مطار جاتويك في لندن أكتوبر الماضي ، باستخدام وقود كان عبارة عن خليط من وقود الطائرات العادي ، وصنع الإيثانول من الغازات المنبعثة من المصانع الصناعية.

ساعة ذكية لمساعدة مرضى الصرع

ظهر الجهاز الطبي Embrace ، بما يشبه ساعة اليد لقياس التغييرات الطفيفة في مستويات العرق، ويمكنه اكتشاف ما إذا كان على وشك التعرض لنوبة صرع، عندهاا يتم تشغيل الجهاز ليتوهج باللون الأحمر ويرسل تلقائيًا الرسائل ويستدعي مقدم الرعاية للشخص.

التكنولوجيا تنقذ حياة فريق كرة القدم التايلاندي

تجمع المئات من الناس من جميع أنحاء العالم في يوليو بقيادة فريق من الغواصين البريطانيين للمساعدة في إنقاذ فريق كرة قدم شبابي محاصر في كهف في تايلاند بسبب ارتفاع منسوب مياه الفيضان. ، استخدموا مزيجًا من التكنولوجيا القديمة والجديدة ، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وأجهزة اللاسلكي .

قضاء وقت أقل فى استخدام الفيسبوك

في يناير ، أعلن مارك زوكيربرج أن المستخدمين كانوا ينفقون 50 مليون ساعة في اليوم على الموقع، ولكن بعد تنفيذ تغييرات شاملة على خوارزمية المنشورات، أصبح المستخدم العادي يقضي دقيقتين على الموقع كل يوم.

جائزة نوبل للفيزياء لامرأة للمرة الأولى منذ 55 عامًا

حصلت دونا ستريكلاند من جامعة واترلو الكندية على الجائزة بسبب عملها على استخدام أشعة الليزر القوية لدراسة الجسيمات الدقيقة، شاركها بالجائزة باحثين آخرين جيرارد

ولادة ناجحة عملية زراعة رحم

في ديسمبر، شهدت عملية ناجحة استغرقت 10 ساعات ولادة طفلة باستخدام رحم تم زراعته من سيدة متوفية، لتصبح المرة الأولى التي تنجح فيها هذه العملية مما يفتح الطريق إلى حمل صحي لجميع النساء اللاتي يعانين العقم دون الحاجة لنقل رحم من متبرعات أحياء .

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