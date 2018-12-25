وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني هاشمي شاهرودي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن محمود هاشمي شاهرودي، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، توفي في العاصمة طهران، الاثنين، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان شاهرودي (70 عاما) مقربا جدا من المرشد الإيراني، علي خامنئي، واعتبره محللون خليفة محتملا له.

وقال تقرير إن الشهرودي كان مريضا منذ فترة طويلة وأدخل إلى مستشفى في شمال طهران، حيث كان يعاني من سرطان بالجهاز الهضمي.



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