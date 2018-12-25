فرنسا تعبر عن "قلقها" لتوقيف الصين كنديين اثنين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

طلبت فرنسا من الصين ان يعامل كنديان معتقلان في سجونها بعد توقيف مسؤولة عملاق الاتصالات الصيني هواوي، بشكل "منصف وشفاف". وقالت انياس فون دير موهلي المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان "نحن قلقون لتوقيف مواطنين كنديين في الصين بعيد توقيف السيدة مينغ وانتشو" مسؤولة هواوي في كندا.

وأضافت "نطلب من السلطات الصينية السهر على أن تتم معاملتهما بطريقة منصفة وشفافة وان تحترم حقوقهما في الدفاع". وكانت سلطات بكين اوقفت في 10 كانون الاول/ديسمبر الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ والمستشار مايكل سبافور بداعي قياهما بأنشطة "تهدد الامن القومي" الصيني.

واعتبر كثير من المراقبين ان الامر يتعلق باجراء انتقامي بعد استجواب المديرة المالية لهواوي في فانكوفر بكندا، بطلب من القضاء الامريكي. وتتهم واشنطن المسؤولة الصينية بالالتفاف على عقوبات اميركية بحق ايران. وافرج عنها بشروط لاحقا.

وقالت المتحدثة الفرنسية ان مينغ وانتشو "هي موضع اجراء قضائي كندي نظامي ومتطابق مع دولة القانون" و"تعهدات كندا الدولية". ورفضت الصين الاثنين دعوة كندا الى الافراج الفوري عن مواطنيها وعبرت الخارجية الصينية عن "رفضها القاطع" لمطالبات اوتاوا المدعومة من الولايات المتحدة.

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