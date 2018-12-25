اليابان تعاني من أكبر انخفاض في معدل النمو السكاني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أظهرت إحصائيات حكومية أن اليابان عانت من أكبر انخفاض في معدل النمو السكاني على الإطلاق هذا العام. وتقول الدراسة أن اليابان سجلت انخفاضًا قياسيًا في معدل المواليد ، حيث انخفض العدد التقديري للأطفال المولودين في عام 2018 إلى 921 ألف ، طفل، وهو أدنى معدل منذ بدء التسجيل في عام 1899.

وتشير التقديرات إلى أن عدد المواليد الجدد قد تقلص بنسبة 25 ألف طفل منذ عام 2017 ، ويظل الرقم أقل من المليون للسنة الثالثة على التوالي. وبلغت الوفيات في عام 2018 أيضا رقما قياسيا في فترة ما بعد الحرب بلغ 1.369 مليون نسمة ، مع انخفاض عدد السكان الطبيعي إلى 448 ألف ، وهو أعلى معدل على الإطلاق.

وتعرف اليابان بأنها أمة "كبار السن" ، بمعنى أن أكثر من 20 ٪ من سكانها أكبر من 65 عاما، ويبلغ مجموع سكان البلاد 124 مليون هذا العام - ولكن بحلول عام 2065 من المتوقع أن يكون قد انخفض إلى نحو 88 مليون نسمة.

ويريد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي منع السكان من التراجع إلى ما دون 100 مليون بحلول عام 2060. وفي عام 2017 ، أعلنت الحكومة عن حزمة إنفاق بقيمة تريليوني ين (18 مليار دولار) لتوسيع مرحلة ما قبل المدرسة المجانية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات - وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين فأقل من الأسر ذات الدخل المنخفض - وقطع أوقات الانتظار في مراكز الرعاية النهارية.

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