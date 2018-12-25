البحث عن ناجين من تسونامي في إندونيسيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

انتشرت قواتُ من الجيشِ الإندونيسي وفرق الإنقاذ على الشريطِ الساحلي آملين في العثورِ على ناجين من أمواجِِ "تسونامي" التي ضربت جزيرتي جاوة و سومطرة . ويستخدم رجال الإنقاذ مَعداتٍ ثقيلة في البحثِ عن ناجين وانتشالِ جثثِ ضحايا في المناطقِ الأكثر تضررا على الساحلِ الغربي لجزيرة جاوة.

و يبحث مئات الجنود والمتطوعين عن ضحايا في منطقة بطول 100 كيلومتر على الشاطئ. وحثت السلطات على اليقظة مع استمرار انبعاث الرماد من أناك كراكاتوا، وهي جزيرة بركانية أدى انهيار كتلة منها إلى توليد أمواج اجتاحت مناطق ساحلية وقتلت 373 شخصا على الأقل.

وأصيب 1459 شخصا واضطر نحو 12 ألفا من السكان للانتقال إلى أراض مرتفعة مع تمديد تحذير من ارتفاع المد حتى الأربعاء. وشهدت إندونيسيا، الواقعة على ”حلقة النار“ بالمحيط الهادي، سقوط أكبر عدد من القتلى خلال عام نتيجة الكوارث منذ ما يزيد على عشر سنوات.

فقد سوت زلازل مناطق من جزيرة لومبوك السياحية بالأرض في يوليو تموز وأغسطس آب كما أسفر زلزال وتسونامي عن مقتل أكثر من ألفي شخص على جزيرة سولاويسي في سبتمبر أيلول.

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