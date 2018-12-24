وقوع انفجار أمام وزارة الأشغال بأفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وقع انفجار سيارة مفخخة أمام مقر وزارة الأشغال العامة في العاصمة الأفغانية كابل تبعه إطلاق نار. وقال مساعد المتحدّث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إنّ عدداً من المسلّحين دخلوا المجمّع الذي يضّم مكاتب لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أنّ الهجوم لا يزال جارياً. لم تتبنى أي جهة الهجوم، ولم يرد إلى الآن أنباء عن ضحايا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد اتخذ قرارا بسحب عدد كبير من الجنود الأميركيين من أفغانستان، بعد يوم على اتخاذه قرارا مشابها بسحب جميع الجنود الأميركيين من سوريا.

وتنشر الولايات المتحدة حاليا نحو 14 ألف جندي في أفغانستان يعملون إما مع مهمة قوات حلف شمال الأطلسي لدعم القوات الأفغانية، أو ينفذون عمليات خاصة لمكافحة الارهاب.

وقال متحدث باسم رئاسة أفغانستان إنه إذا انسحبت القوات الأمريكية من أفغانستان فذلك لن يكون له تأثير على الأمن لأن الجيش الأفغاني يمارس فعلياً منذ أربع سنوات ونصف السنة السيطرة الكاملة على البلاد.

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