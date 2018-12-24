قتلى وجرحى بهجوم استهدف مبنى حكومي في أفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قال مسؤولون أفغان اليوم الاثنين ان خمسة اشخاص بينهم شرطي قتلوا فيما أصيب ستة أشخاص في هجوم استهدفت مبنى حكوميا في كابول.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة الأفغانية بصير مجاهد في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية إن مهاجما انتحاريا فجر سيارته أمام مبنى وزارة الأشغال العامة والهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسر الشهداء في كابول.



واوضح مجاهد ان عددا من المهاجمين المدججين ببنادق آلية ومتفجرات اقتحموا المبنى بعد الانفجار مباشرة.

وأكد أن ستة أشخاص على الأقل قد أصيبوا بجروح في الهجوم فيما قتل ضابط شرطة وثلاثة من المسلحين في تبادل لإطلاق النار اندلع عقب ذلك مع قوات الأمن مشيرا إلى أن الهجوم وقع بينما كان الموظفون يستعدون لمغادرة مكاتبهم.

ومن جانبه قال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن 200 من موظفي الهيئة الحكومية جرى اجلاؤهم لكنه أضاف أن "عددا كبيرا من الموظفين لا يزالون داخل المبنى".

وقالت تقارير إن طائرات مروحية (هليكوبتر) شوهدت تحلق في سماء المنطقة لدعم قوات الأمن التي كانت تقوم بإنقاذ الموظفين المحاصرين.



ولم تعلن اي جماعة حتى الان مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد أيام قليلة من مقتل خمسة من افراد الجيش الوطني الافغاني واثنين من رجال الشرطة في هجمات شنها مسلحو طالبان في إقليم (فارياب) شمال غربي افغانستان.



وجاء الهجوم بعد أيام من اجتماع ممثلين من الولايات المتحدة مع وفد من (طالبان) للتفاوض على السلام جرى خلاله تجديد مطالب الحركة بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.







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