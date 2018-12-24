سيول تغرّم "بي ام دبليو" 10 ملايين دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت كوريا الجنوبية الاثنين أنّها فرضت غرامة قدرها 10 ملايين دولار على مُصنّع السيارات الألماني "بي ام دبليو" بسبب مماطلته في سحب سيارات تعاني من خلل في محرّكاتها أدّى إلى اشتعال بعض منها.

وقد تصدّرت صور لسيارات "بي ام دبليو" تشتعل فيها النيران أبرز الأخبار في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية هذا الصيف وأفادت معلومات صحافية بأكثر من أربعين حالة من هذا القبيل. وترفض بعض المواقف أن تُركن فيها سيارات للعلامة الألمانية خشية أن تندلع فيها النيران.

وقد سحبت "بي ام دبليو" أكثر من 170 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب مشاكل في نظام تبريد أنابيب العوادم، ما تسبّب في بعض الحالات باشتعال المحرّكات.

وأعلنت المجموعة الألمانية في آب/أغسطس عن سحب 480 ألف سيارة من الأسواق الأوروبية وبعض البلدان الآسيوية، بما فيها كوريا الجنوبية، قبل أن تشمل هذه العملية مليون سيارة إضافية بعد شهرين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة النقل الكورية الجنوبية "أعلنت +بي ام دبليو+ أنها لم تعلم بالعلاقة السببية بين الخلل في نظام التبريد وحوادث اشتعال المحركات إلا في 20 تموز/يوليو".

وأضاف" لكنّنا اكتشفنا أنّ المقرّ الألماني للشركة كان قد شكّل في تشرين الأول/أكتوبر 2015 فريقاً خاصاً مكلّفاً بحلّ هذه المشكلة في نظام التبريد".

وأشارت الوزارة التي أعلنت في بيانها عن خلاصات تحقيق استمرّ خمسة أشهر أجرته بالتعاون مع خبراء مستقلّين، إلى أن المُصنّع ذكر هذه المشكلة في مستندات داخلية تعود للعام 2017.

وتعتزم الوزارة فرض غرامة على "بي ام دبليو" قدرها 11,1 مليار وون (9,9 ملايين دولار) والطلب من النيابة العامة التحقيق في مزاعم مفادها أن الشركة الألمانية تأخرت في الإقرار بالمشكلة وماطلت في سحب المركبات.

وفي كوريا الجنوبية، ست سيارات مستوردة من أصل عشر هي من ألمانيا. وبلغت مبيعات "بي ام دبليو" في البلد حوالى 39 ألف مركبة في النصف الأول من العام، بحسب تقديرات الجمعية الكورية لمستوردي المركبات وموزّعيها.

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