رئيس وزراء مالي يعزز الأمن ضد الارهاب

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن رئيسُ وزراء مالي الأحد تعزيزَ العملياتِ ضد الارهابيين إلى جانبِ برنامجٍ لنزعِِ سلاحِ الميليشياتِ وإعادةِ دمجها في مناطق وسط البلاد. وبدون تحديد حجم الدعم للقوات العسكرية، وقال رئيس الوزراء المالي سوميلو بوبيي مايغا إن قواتِ الدفاع والأمن في المنطقة ستتعززُ بما في ذلك تطوير الدورياتِ النهارية.

ودحرت القوات المالية بمساعدة فرنسا تمردا ارهابيا سيطر على أجزاء كبيرة من شمال البلاد عام 2012، الا ان مناطق واسعة لا تزال خارج سيطرة الحكومة. وقال مايغا على تويتر إن "عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج" سيتم إطلاقها في منطقة موبتي في وسط البلاد الاثنين. وشدد على أن حكومته "لا تحارب أي مجتمع، بل تحارب ضد انعدام الأمن".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء إن المئات من ضباط الشرطة والجنود سيتم إرسالهم لتعزيز مدينة تمبكتو الشمالية وسط مخاوف متزايدة بشأن الأمن في المنطقة. وتظل مالي عرضة للعنف على الرغم من اتفاق السلام الذي تم توقيعه عام 2015 ويهدف إلى عزل الارهابيين والابقاء على وجود القوات الفرنسية والأمم المتحدة في المنطقة. ومنذ ذلك الحين امتدت الهجمات إلى المناطق الوسطى والجنوبية من مالي، وعبر الحدود إلى بوركينا فاسو المجاورة والنيجر.

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