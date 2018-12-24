حصيلة جديدة لضحايا تسونامي إندونيسيا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت هيئة مكافحة الكوارث الوطنية في أندونيسا الإثنين أن حصيلة قتلى موجة التسونامي التي تسبب بها نشاط بركاني ارتفعت الى 281 ضحية، مع وجود اكثر من ألف جريح، في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود للبحث عن ناجين.

وأكد المتحدث باسم الهيئة سوتوبو بوروو نوغروهو أن "أعداد الضحايا ستستمر بالارتفاع".

ووقع تسونامي بعد انفجارٍ بركاني في إندونيسيا، وتسبب بأمواجِ مد عاتية ضربت مناطق حول مضيق سوندا الواقع بين جزيرتي جاوة و سومطرة.

وآناك كاراكاتوا جزيرة بركانية صغيرة برزت فوق سطح البحر بعد حوالى نصف قرن من ثوران بركان كاراكاتوا في 1883.

هذا البركان هو أحد 127 بركاناً ناشطاً في أندونيسا.

وإندونيسيا عبارة عن أرخبيل يتألف من 17 ألف جزيرة وجُزيرة ويقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يؤدّي احتكاك الصفائح التكتونية إلى زلازل متكررة ونشاط بركاني كبير.

وفي 28 سبتمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 7,5 درجات أعقبه تسونامي مدينة بالو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألفي شخص في حين لا يزال هناك خمسة آلاف آخرين في عداد المفقودين غالبيتهم طمروا تحت الأنقاض.

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