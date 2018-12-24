ترامب يقرِّب موعد رحيل الجنرال ماتيس

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي الأحد تعيين باتريك شَناهان وزيرا للدفاع بالوكالة خلفاء لجيمس ماتيس اعتبارا من الأول من يناير المقبل، مقربا بذلك موعد رحيل الجنرال ماتيس الذي كانت لدى دونالد ترامب خلافات كبيرة معه خصوصا بشأن الانسحاب من سوريا.

وكان ماتيس أعلن أنه سيترك منصبه في نهاية فبراير ليتيح انتقالا مريحا لخلفه. لكن ترامب المستاء جدا من التغطية الإعلامية لكتاب استقالة ماتيس الذي تضمن انتقادات حادة للرئيس، قام بتقديم الموعد

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "يسرني أن أعلن أن مساعد وزير الدفاع باتريك شَناهان الموهوب جدا سيتولى وزارة الدفاع بالوكالة اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 2019".

وأضاف ترامب في تغريدته أن لدى شناهان "لائحة طويلة من النجاحات في منصبه كمساعد للوزير وقبل ذلك لدى (مجموعة) بوينغ. سيكون رائعا". وكان ترامب رحب أولا بأداء جيم ماتيس في تغريدة أعلن فيها عن رحيله، مؤكدا أنه ينسحب "بكل التكريم الذي يستحقه". وأضاف أن "وزارة الدفاع في عهد جيم حققت تقدما كبيرا".

لكن اللهجة تغريت بعد يومين. فقد كتب ترامب على تويتر أنه منح ماتيس "فرصة ثانية" بعدما أقيل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما "بلا تكريم"، وأشار إلى جملة محددة في رسالة الاستقالة عن ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة "بمعاملة الحلفاء باحترام". وقال ترامب إن "الحلفاء مهمون جدا لكن ليس عندما يستغلون الولايات المتحدة".

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