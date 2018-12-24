تحذيرات من تسونامي جديد في إندونيسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذر المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية في إندونيسيا، من احتمال تعرض البلاد لموجة تسونامي جديدة خلال الأيام القادمة.



تأتي هذه التحذيرات في ظل ارتفاع عدد ضحايا موجة تسونامي إلى أكثر من 330 قتيلا، بعد ما ضرب الأمواج جزيرتي جاوة وسومطرة بسبب ثوران بركان كراكاتوا.



وأرجع علماء سبب حدوث التسونامي إلى نشاط البركان، الذي انزلقت كتلة كبيرة منه إلى المحيط قبل دقائق من اجتياح أمواج المد العاتية (تسونامي) ساحلا في إندونيسيا.

وقالت مسؤولة إندونيسية إن بركان "أناك كراكاتوا" كان ينفث الرماد والحمم منذ أشهر، قبل انهيار جزء مساحته 0.64 كيلومتر مربع من الجانب الجنوبي الغربي للبركان.

وقالت رئيسة وكالة الأرصاد الجوية دويكوريتا كارناواتي: "تسبب هذا في انهيار أرضي تحت سطح الماء، ثم أمواج المد العاتية في نهاية المطاف".

وأضافت أن الأمواج اجتاحت الساحل بعد مرور 24 دقيقة.

وإلى جانب الخسائر البشرية، اضطر ما يربو على ثلاثة آلاف من السكان إلى الانتقال لأراض مرتفعة، مع استمرار التحذير من ارتفاع المد حتى الثلاثاء.





اقرا ايضا

تسلسل زمني لأبرز موجات الزلازل في اندونيسيا