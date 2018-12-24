البرلمان الإيراني يرفض حظر زواج القاصرات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

ذكرت عضو لجنة المرأة والأسرة بالبرلمان الإيراني، طيبة سياوشي، بأن اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، رفضت، اليوم الإثنين، مشروع قانون يحظر زواج الفتيات دون سن 13 عامًا، لاعتبارات شرعية.

وأكدت سياوشي في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن “اللجنة القانونية والقضائية بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، رفضت خطة ومشروع قانون تم إعداده بشكل كامل، يحظر زواج الفتيات دون س 13 عامًا”.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، تمت الموافقة على خطة عاجلة بشأن إعداد مشروع قانون يحظر زواج الفتيات القاصرات، بسبب تفاقم هذه الظاهرة.

وحدد القانون الإيراني السن القانونية لزواج الذكور بـ15 عامًا وللإناث بـ13 عامًا، إلا أنه يمكن وفق المشرعين الزواج تحت السن المنصوص عليها بالقانون إذا اقترن ذلك بموافقة ولي الأمر.

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