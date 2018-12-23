وفاة الممثل البريطاني الأعلى السابق في البوسنة بادي أشداون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن الحزب الليبرالي الديموقراطي البريطاني السبت 23 كانون الأول (ديسمبر) وفاة زعيمه السابق "بادي أشداون" العسكري السابق الذي شغل منصب الممثل الأعلى في البوسنة بين عام 2002 و2006، عن عمر يناهز 77 عاماً لإصابته بمرض السرطان.

وقال الحزب الذي قاده أشداون من 1988 إلى 1999، في بيان إن زعيمه السابق قدم "مساهمة هائلة في دفع الليبرالية قدما (...) وسنفتقده جدا".

وقاد بادي أشداون بين أيار(مايو) 2002 وكانون الثاني(يناير) 2006 البوسنة والهرسك إذ استخدم سلطات شبه مطلقة منحت له بموجب اتفاقات دايتون التي أنهت في تشرين الثاني(نوفمبر) 1995 حربا استمرت 3 سنوات.

وبسبب احتكاره للسلطة، اتهم بإقامة "نظام حماية مقنع"، لكنه نجح في انتزاع 3 إصلاحات أساسية أولها وضع جيشي جمهورية صرب البوسنة والاتحاد الكرواتي تحت قيادة مركزية واحدة، بالإضافة اتفاق حول توحيد قوات الشرطة وإقامة نظام جمركي مشترك.

ونعى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجور (1990-1997) أشداون ووصفه بأنه "رجل عمل بتفان من أجل البلد الذي يحبه"، وأضاف "في الحكومة كان بادي خصمي لكن في الحياة كان صديقا أقدره جدا".

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