ماكرون يزور الجنود الفرنسيين في تشاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت بزيارة الجنود الفرنسيين العاملين في قوة برخان الفرنسية في تشاد بمناسبة عيد الميلاد حيث التقى أيضا الرئيس ادريس ديبي.

وحطت طائرة ماكرون في قاعدة كوسي الجوية بالقرب من نجامينا، مقر عملية برخان التي بدأت قبل أربعة أعوام بقيادة فرنسا لمكافحة الإرهابيين.

وقد التقى أولا الرئيس التشادي إدريس ديبي قبل أن يهنىء الجنود البالغ عددهم 1600، بعيد الميلاد ويتناول معهم العشاء، في ثاني زيارة له من هذا النوع منذ تلك التي قام بها إلى النيجر قبل عام.

وتحدث الرئيس الفرنسي أيضا إلى قادة الوحدات البريطانية والاستونية والألمانية والاسبانية المشاركة في العملية.

وفي نجامينا يتولى مركز الجيوش قيادة كل العمليات الجوية والبرية لقوة برخان في منطقة الساحل بلا توقف. وقال اللفتنانت كولونيل لوي آلان رئيس مركز القيادة إن 600 عملية تجري كل شهر.

وكانت المقاتلات الفرنسية نجحت الخميس في "شل حركة" ستة ارهابيين على الأقل كانوا على دراجات نارية في مالي. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر سمحت عملية واسعة بالقضاء على زعيم مجموعة مسلحة كبيرة وعدد من أعضائها.

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