"شناهان" يخلف ماتيس في وزارة الدفاع الأمريكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نائب وزير الدفاع باتريك شناهان سيتولى وزارة الدفاع خلفا لجميس ماتيس.

وغرد ترامب على حسابه في توتير أن شناهان سيخلف ماتيس بالوكالة في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، وذلك في موعد أقرب من المتوقع.

يذكر شناهان شغل سابقا منصب نائب رئيس ومدير عام أنظمة بوينغ للدفاع الصاروخي، فضلا عن توليه منصب نائب رئيس شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات، ومكلفا الشؤون اللوجستية والعمليات.

وأكد ترامب يسرني أن أعلن أن مساعد وزير الدفاع باتريك شناهان سيتولى وزارة الدفاع بالوكالة اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 2019".

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