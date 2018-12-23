ترودو تفقّد القوات الكندية في مالي خلال زيارة ميلادية مفاجئة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



تفقّد رئيسُ الوزراء الكندي، جاستن ترودو خلال زيارةٍ مفاجئة إلى مالي، قوات بلاده العاملة في إطارِ بعثةِ الأمم المتحدة لحفظ ِالسلام في هذا البلد.

وأعلنت رئاسةُ الوزراء في بيان، أنّ، رئيسَ الوزراء عاد اليوم بعدما زار بمناسبةِ عيد الميلاد قاعدة القواتِ المسلّحة الكنديّة في مالي.

وخلال زيارته التي رافقه فيها كل من وزير الدفاع هارجيت ساجان ورئيس الأركان الجنرال جوناثان فانس، التقى ترودو الجنود الكنديين العاملين في إطار بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وشكرهم "على تفانيهم وتضحياتهم خلال هذه الأعياد".

وأضاف البيان أن ترودو التقى أيضاً خلال زيارة إلى غاو نظيره المالي سوميو بوباي مايغا.

وبحسب رئاسة الوزراء الكندية فقد شدّد ترودو ونظيره المالي على "أهميّة مواصلة الجهود لتعزيز الأمن وحقوق الإنسان والحكم الرشيد".

وأضاف البيان أنّ رئيسي الوزراء "اتفقا أيضاً على فوائد تعزيز مشاركة المرأة في السياسة".

وخلال وجوده في مالي اطّلع ترودو ميدانياً على المهمّات التي تنفّذها المروحيات الكندية العاملة في كندا في مجال الإخلاء الطبي لحماية قوات الأمم المتحدة وكذلك في مجال النقل والدعم اللوجستي.



وحضر ترودو محاكاة لعمليات إخلاء طبي، وفقاً لمراسل راديو كندا الذي كان موجوداً في المكان.

وفي تغريدة على تويتر قال ترودو إنّ "رجال القوّات المسلّحة الكنديّة ونساءها يقدّمون تضحيّات هائلة لخدمة بلدنا وحمايتنا، وقد قمت بزيارتهم اليوم في مالي لأشكرهم باسم الكنديين على عملهم الرائع. شكراً لكل من في كامب كاستور وميلاداً مجيداً".

وتتألّف القوّة الكنديّة في مالي من حوالى 250 فرداً وثمانية طائرات عمودية، هي ثلاث مروحيات من طراز شينوك (اثنتان في الخدمة والثالثة احتياطية) تستخدم للإخلاء الطبي والنقل، وخمس مروحيات من طراز غريفون (أربع في الخدمة والخامسة احتياطية) تستخدم للمواكبة المسلحة وتنفيذ المهام الدفاعية.

وبدأت البعثة الكندية عملها في مالي في تموز/يوليو المنصرم لمدة عام أي أنها تنتهي في نهاية تموز/يوليو المقبل، وقد أعلن وزير الدفاع في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر أنّ أوتاوا لن تمدّدها.

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