"السترات الصفر" تتظاهر وسط بيروت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في لبنان تجمع متظاهرون اليوم الأحد في ساحة الشهداء احتجاجاً على الواقع السياسي والأوضاع المعيشيّة بعدما تمت الدعوة إلى المسيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



المنظمون أعلنوا أنهم لا يقلدون التظاهرات التي تحصل في فرنسا، بل إنهم يطالبون الدولة اللبنانية بأن تحذو حذو الدولة الفرنسية في رفع أجور العمال والموظفين وخفض الضرائب وغيرها من الأمور التي تحفظ للمواطن كرامته في وطنه، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



وأدت المظاهرات إلى وقوع صدام بين القوى الامنية والمتظاهرين أمام السرايا الحكومية، في محاولة منهم لإزالة العوائق الحديدية، كما رشقوا عبوات المياه على القوى الأمنية.

وانطلق المتظاهرون سيراً على الأقدام إلى وسط العاصمة بيروت وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة، وارتدى بعضهم السترات الصفر.

ورفع المتظاهرون الاعلام اللبنانية واطلقوا شعارات مناهضة للطبقة السياسية في لبنان.





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