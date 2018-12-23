إيطاليا تستعد للتصويت على موازنة جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يستعد مجلس الشيوخ الإيطالي، للتصويت على موازنة جديدة، تشمل زيادة الإنفاق الاجتماعي التي تعهدت بها الحكومة.

ووصف نواب معارضون العملية التي ربطوا تمريرها بتصويت على الثقة في الحكومة، بـ"المهزلة"، قائلين إنها تمت على عجل، للوفاء بموعد نهائي حدده الاتحاد الأوروبي لخفض عجز الميزانية الإيطالية التي تخطت 2 بالمئة.

ويتعين على غرفتي البرلمان تمرير الموازنة الجديدة بحلول نهاية العام للوفاء بمهلة المفوضية الأوروبية التي قبلت مراجعات إيطاليا الأربعاء، والتي خفضت العجز في الميزانية إلى 2.04 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.4 في المئة.

ووصل مشروع الموازنة المكون من 200 صفحة إلى مجلس الشيوخ، السبت، قبل ساعات فقط من التصويت المقرر وبدون تدقيق ملائم من قبل مكتب الموازنة التابع للبرلمان، وفق ما نقلت أسوشيتد برس.

المزيد: