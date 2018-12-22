وثائق لمؤسسة التراث العلمي تبرز مدى الإنشقاق داخل تنظيم داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهرت وثائق مسربة من داخل مؤسسة التراث العلمي المنشقة عن تنظيم داعش الإرهابي، عدة شكاوي من عناصر المؤسسة تجاه تصرفات أشد تطرفاً لقادة التنظيم.

وأشارت الوثائق الى أن بعض العناصر شديدة التطرف تمارس نفوذاً كبيراً جداً فيما تبقى من التنظيم، كما أنها لا تلتزم بالفتاوى التي تصدرها المؤسسة.

ويوجه الموقعون شكواهم ضد أبو حكيم الأردني ، الذي كان يرأس دائرة الإعلام، والذي جاء بعده نائبه أبو عبد الله الأسترالي،

وتستعرض الوثائق أن أبو حكيم رفض تصريحًا إعلاميًا يتضمن مختارات من سلسلة المحاضرات التي أصدرها داعش بعد إلغاء بيان مايو / أيار 2017 الذي انتقدته لجنة الفتاوي داخل داعش باعتباره تنازلاً للمتطرفين"، أما سلسلة المحاضرات، على النقيض من ذلك ، فقد اعتبرت "عودة" إلى المسار الصحيح حسب وصفهم، والذي دعا إليه البحريني تركي بنعلي ، الذي قُتل في غارة جوية.

ويتضح من الرسالة أن شكاوي الموقعين على ميول أبو حكيم المتطرفة قد أحيلت إلى اللجنة المنتدبة لكنهم لم يتلقوا أي رد، ويتضح أن أبو حكيم وأنصاره كانوا يدعون أن اللجنة المنتدبة كانت إلى جانبهم، في النهاية ، وفقاً لوثائق مؤسسة التراث العلمي ، تم توقيف معظم الموقعين على هذه الرسالة وتم منحهم خيار العودة إلى العمل الإعلامي أو القيام بواجبات عسكرية، اختار أغلبهم الخيار الأخير.



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