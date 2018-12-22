مقتل 3 جنود في انفجار في فيينا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل ما لايقل عن ثلاثة جنود وأصيب أربعة آخرون السبت اثر انفجار قنبلة اثناء مرور عربة عسكرية كانوا يستقلونها في شرق فيينا حيث كثّف المتمردون اعتداءاتهم أخيرا، على ما أفاد مسؤول عسكري وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول عسكري إنّ "عربة عسكرية اصطدمت بعبوة ناسفة بدائية الصنع وضعها إرهابيون على جانب الطريق" بين مدينتي فادا وباما.وأوضح المسؤول أنّ "ملازماً ومجندين توفوا"، مشيرا إلى إصابة أربعة جنود آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

وتعرضت بوركينا فاسو لاعتداءات ارهابية خلال السنوات الثلاث السابقة. وبدأت الاعتداءات أولا في شمال البلاد المحاذي للنيجر ومالي لكنها توسعت لاحقا ووصلت إلى شرق البلاد قرب الحدود مع توغو وبنين. وقتل 229 شخصا في اعتداءات جهادية في بوركينا فاسو منذ العام 2015، حسب ما جاء في تقرير في أيلول/سبتمبر الفائت.

اقرأ المزيد:



مقتل شخص خلال احتجاجات السترات الصفر