مقتل شخص خلال احتجاجات السترات الصفر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل شخص في حادث سيارة خلال احتجاج "السترات الصفر" المناهض للحكومة جنوبي فرنسا، وفقا لما أعلنته السلطات الفرنسية.



وبدأ العشرات من متظاهري السترات الصفر بالتجمع وسط العاصمة الفرنسية باريس لتجديد المظاهرات للأسبوع السادس على التوالي في مختلف أنحاء فرنسا.



وشهدت باريس، خلال التظاهرات السابقة مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة، خلفت عددا كبيرا من المعتقلين والمصابين.

ودعت الشرطة المحلات التجارية في باريس التي يفترض أن تكون مكتظة بمناسبة عيد الميلاد إلى "التزام الحذر".

وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى نشر قوات أمنية "متكافئة" دون أن تذكر عددها.

وكانت السلطات الفرنسية نشرت، الأسبوع الماضي، حوالى 69 ألف رجل شرطة، بينهم 8 آلاف في باريس، تساندهم آليات مدرعة تابعة للدرك.

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