جماعة الشباب تتبنى تفجيرات الصومال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تبنت جماعة الشباب الصومالية تفجير سيارتين مفخختين قرب القصر الرئاسي في الصومال وأمام مبنى تابع للشرطة، ما أدى لمقتل سبعة أشخاص، وفقا لوكالة فرانس برس.

الانفجار تبعه إطلاق كثيف للنار، وسط العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال ابراهيم محمد مسؤول الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس "نؤكد مقتل سبعة أشخاص في الانفجارين فيما أصيب عشرة آخرون بجروح".

وذكر مسؤول في الشرطة، يدعى أحمد عبدي لـ"رويترز"، أن سيارة ملغومة يقودها انتحاري انفجرت عند نقطة تفتيش قرب المسرح الوطني.

وأفاد شاهد من "رويترز" بأن انفجارا ثانيا وقع قرب موقع الانفجار الأول، لافتا إلى أن نقطة التفتيش تبعد نحو 400 متر عن مقر إقامة الرئيس.

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