تجدد احتجاجات السترات الصفر ومقتل شخص

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

قتل شخص في حادث سيارة خلال احتجاج "السترات الصفر" المناهض للحكومة في جنوب فرنسا، وفقا لما أعلنته السلطات الفرنسية.. الآلاف من محتجي "السترات الصفر" توافدوا اليوم إلى أماكن المظاهرات بالمدن الفرنسية ، في مشهد يؤكد إصرارهم على مواصلة تحدي سياسات الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون.

السترات الصفر أطلـَقت ما أسمته "الفصل السادس" من الاحتجاجات ، تنفيذا لما وعدت به بأن تستمر الاحتجاجات حتى احتفالات نهاية العام . الشرطة الفرنسية شددت إجراءاتها الأمنية ودفعت بتعزيزات جديدة إلى شوارع العاصمة باريس لمواجهة الموجة السادسة من مظاهرات السترات الصفر .

المدن الفرنسية، تشهد في كل أسبوع ، موجة جديدة من احتجاجات "السترات الصفر" التي بدأت شرارتها في فرنسا في ال 17 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اعتراضا على رفع الضرائب على المحروقات. العاصمة الفرنسية باريس، شهدت خلال التظاهرات السابقة مواجهات عنيفة بين المحتجين وافراد الشرطة ، خلفت عددا كبيرا من المعتقلين والمصابين وعشرة قتلى.

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