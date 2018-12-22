تجدد احتجاجات "السترات الصفر" في باريس

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

خرج أصحاب السترات الصفر في تظاهرتا احتجاجية للأسبع السادس عل التوالي قبل ثلاثة أيام من عيد الميلاد, حيث يأمل المتظاهرون بتنفيذ مطالبهم بإصلاحات اقتصادية تتعلق بالأجور والضرائب.

و أغلقت قوات الشرطة المنطقة المحيطة بقصر فرساي جنوب غرب باريس الذي يزوره سنويا ملايين السياح, حيث تجمع متظاهرون لإسماع مطالبهم التي يرتبط معظمها بالقدرة الشرائية.

وعشية هذا اليوم الجديد من التعبئة، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي الجمعة سلسلة إجراءات طارئة اقتصادية واجتماعية "لتهدئة" البلاد".

وقال جان جاك برو المسؤول في إدارة منطقة إيفلين إن "بضع مئات" وربما "ألفا" من المحتجين يتجمعو أمام قصر فرساي في جنوب غرب باريس، الذي يزوره سنويا ملايين السياح، لإسماع مطالبهم التي يرتبط معظمها بالقدرة الشرائية.

وذكر مكتب برو الجمعة أن 1400 شخص أعلنوا على موقع فيسبوك أنهم "سيشاركون" في التجمع بينما بلغ عدد "المهتمين" حوالى ثمانية آلاف شخص بينهم إيريك درويه أحد أبرز شخصيات التحرك.

وأوضح أن التظاهرة تجري "في مساحة مهمة" تبلغ نحو كيلومتر، مشيرا إلى أنه تحسبا لأي فلتان سيبقى قصر فرساي وحدائقه مغلقين.

وينوي محتجون آخرون التوجه إلى باريس التي شهدت مواجهات عنيفة خلال التظاهرات السابقة. وقال أحدهم في منطقة اللورين (شرق) طالبا عدم ذكر اسمه "السبت هو بالضرورة باريس". وأضاف أن "الغضب يتصاعد, ما زلنا مترددين في الصراخ بجدية".

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