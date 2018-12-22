القوات الهندية تقتل 6 مسلحين من القاعدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قتلت القوات الهندية ما لايقل عن ستة مسلحين ينتمون لجماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في مدينة كشمير الهندية خلال تبادل إطلاق نار لم يستمر طويلا، ما أسفر عن مواجهات بين محتجين وأفراد الشرطة.

وينتمي المسلحون الستة إلى جماعة هندية تدعى "أنصار غزوة الهند" الصغيرة التي أصبح مؤسسها وقائدها زاكر موسى هو العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة فيها، بحسب ما أفاد قائد الشرطة الهندية في كشمير منير أحمد خان لوكالة فرانس برس.

إذ داهم جنود الجيش الهندي مخبأ للجماعة في مزارع اثناء حملة مداهمات في منطقة ترال الهندية في جنوب الإقليم المتنازع عليه ما أسفر عن تبادل إطلاق نار وجيز خلّف أثره ستة قتلى في صفوف الجماعة ، حسبما قال المفتش العام للشرطة سوايام براكاش باني.

وقال شهود عيان إنّ مئات السكان المحلين نزلوا إلى الشوارع واشتبكوا مع أفراد الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وعلّقت السلطات خدمة الانترنت على الهاتف المحمول كما أوقفت حركة القطارات في وادي كشمير لمنع تشكيل تجمعات أكبر للمحتجين.

اقرأ أيضا: مقتل 28 شخصا سقطت حافلتهم في مجرى مائي جنوبي الهند