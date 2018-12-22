الأطلسي يؤكد مواصلة مهمته في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أكد حلف شمال الاطلسي، اليوم الجمعة، أنه سيواصلُ مهمته في أفغانستان، بعد الإعلان أن عدداً كبيراً من القوات الأمريكية المنتشرة في هذا البلد سيتم سحبُهم.

ورفضت متحدثة ٌ باسم الحلف التعليقَ مباشرة على القرار الأمريكي، لكنها ذكرت بأن الحلف كررَ خلال اجتماع ٍ عقد أخيراً لوزراء خارجية الدول الاعضاء التزامه "ضمان امن واستقرار افغانستان على المدى البعيد".

وقالت المتحدثة وانا لونغيسكو "إن التزامنا مهم لضمان الا تتحول افغانستان ابدا مركزا للارهابيين الدوليين الذين يهددوننا في بلداننا".

ويشكل قسما من القوات الاميركية جزءا من مهمة الاطلسي التي تدرب وتقدم المشورة الى القوات الافغانية في معركتها ضد متمردي طالبان، فيما ينفذ قسم آخر عمليات منفصلة في اطار مكافحة الارهاب.

وذكرت صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز ان قرار الانسحاب سيشمل نحو سبعة الاف من 14 الف جندي اميركي ينتشرون في افغانستان.

الى ذلك، اشادت المتحدثة بوزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الذي قدم استقالته الخميس لعدم موافقته على استراتيجية البيت الابيض الجديدة في سوريا وافغانستان، واعتبرت ان ماتيس اضطلع بدور رئيسي "للحفاظ على الحلف قويا ومستعدا لخوض التحديات الامنية التي نواجهها انه شخصية محترمة الى حد بعيد كجندي ودبلوماسي".

وعلق الخبير يان ليسر أن على الحلفاء الاوروبيين الا يفاجأوا بالقرار الاميركي حول افغانستان، وقال لفرانس برس "بصراحة شديدة، العديد من دول الحلف موجودة هناك لان الولايات المتحدة ضغطت عليها من اجل ذلك، ولو كان القرار يعود اليها لكانت انسحبت على الارجح".

وأضاف أن استقالة ماتيس "ستزيد من قلق الاوروبيين حيال مستقبل الاستراتيجية الاميركية في اوروبا وخارجها، كما في سوريا مثلا"، ملاحظا ان وزير الدفاع كان يعتبر احد "أركان" ادارة ترامب.

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