ألمانيا تحظر رحلال شركة طيران ماهان الإيرانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن برلين أصدرت قراراً بحظر رحلات طيران "ماهان إير" الإيراني الموضوعة تحت قائمة العقوبات الأمريكية بسبب تورطها في نقل جنود وسلاح وعتاد ومقاتلين من الحرس الثوري والميليشيات إلى سوريا، خلال سنوات الحرب الأخيرة بغرض دعم نظام بشار الأسد.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الألمانية قد قررت حظر رحلات طيران ماهان من وإلى ألمانيا منذ بداية العام القادم، إذ تم إلغاء رحلات طيران ماهان إلى ميونخ ودوسل دورف، في أعقاب مفاوضاتٍ مكثفة مع المسؤولين الأميركيين.



وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات إضافية على ماهان وشركات مرتبطة بها. وذكرت أنها شركة الطيران المفضلة لدى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لتسهيل دعمها للإرهاب عبر الشرق الأوسط.



وأكدت الوزارة في بيان في يوليو الماضي أن "رحلات ماهان المنتظمة إلى سوريا تُستخدم لدعم نظام الأسد وتوصيل الأسلحة والمقاتلين الأجانب والجنود الإيرانيين الذين يزرعون العنف والاضطرابات في جميع أنحاء المنطقة".



يذكر أنه أول مرة تم تصنيف ماهان على قائمة العقوبات كان في أكتوبر 2011 بسبب تورطها في تقديم الدعم اللوجستي والمالي والتكنولوجي لقوات الحرس الثوري الإيراني ونقل الميليشيات والجنود والأسلحة والمعدات والأموال إلى سوريا وسائر دول المنطقة.



كما قامت الشركة بنقل الأسلحة والأفراد إلى حزب الله والجماعات المسلحة الإقليمية التي تعزز أعمالها الصراع وعدم الاستقرار الإقليمي، بحسب الخزانة الأميركية.

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