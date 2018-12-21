مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار في فيينا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لقي شخص مصرعه، و أصيب اثنين آخرين، فى حادثة إطلاق نار، وقعت خارج مطعم في العاصمة النمساوية فيينا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة النمساوية، الجمعة، إن حادثة إطلاق النار، على ما يبدو، عملاً إجرامياً محدداً، وليس إطلاق نار عشوائياً، في حين قالت الشرطة إنه لا يوجد خطر على العامة.

وأوضحت المتحدثة النمساوية، إن ملابسات الحادث لم تضح بعد.

وفور وقوع الحادث، بدأت قوات من الشرطة الفرنسية عملية أمنية في منطقة لوجيك، وهو مطعم شهير في المدينة.

ويتزامن ذلك مع عدة هجمات تشهدها دول أوروبا، آخرها كان الهجوم على سوق لبيع هدايا أعياد الميلاد، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة 11 آخرين.

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