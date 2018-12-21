في الدنمارك.. بدون "مصافحة" لن تحصل على الجنسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أقرّت السلطات في الدنمارك، الخميس الماضي، قانوناً جديداً يسمّى بـ"قانون المصافحة"، الذي يفرض على كل من يريد استكمال شروط حصوله على الجنسية الدنماركية، مصافحة المسؤول أو المسؤولة خلال مراسيم التجنيس. ويعتبر هذا القرار هو الأول من نوعه، في حين أنّ خبراء دستوريين رأوا أنّ "قانون المصافحة مشابه تماماً لقانون حظر النقاب الذي يستهدف المسلمين، بعدما فرضته السلطات الدنماركية".

ولفت الخبراء والنقاد إلى أنّ "القرار الجديد يخالف عقيدة بعض المسلمين الذين يرفضون لمس يد الآخر إذا كان من جنس مختلف، أي رفض مصافحة المرأة المسلمة للرجل أو الرجل المسلم للمرأة".

وتوازياً، فقد أبدى عدد من رؤساء البلديات الذين يشاركون في مثل هذه المراسيم، اعتراضهم على قانون المصافحة، معتبرين أنه "يستغلهم ضد المواطنين في بلدياتهم".

في مقابل ذلك، فقد رأى السياسيون اليمينيون أنّ "المصافحة تعتبر مبدأ دنماركياً أساسياً، وعلى الراغب في استكمال شروط جنسيته، تطبيق هذا القرار".

وكانت الدنمارك بدأت بتطبيق قانون حظر النقاب في الأول من أغسطس/آب الماضي، وأدى تطبيقه إلى احتجاجات واسعة من قبل نساء مسلمات، وجماعات لحقوق الإنسان.

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