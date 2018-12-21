ترامب يعلن تقاعد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير دفاعه جيمس ماتيس سوف يتقاعد في نهاية فبراير المقبل.

وكتب ترامب على تويتر "الجنرال جيم ماتيس سوف يتقاعد، مع التميّز، في نهاية فبراير، بعد أن خدم إدارتي كوزير للدفاع في العامين الماضيين".

وكان ماتيس قال في خطاب استقالة إنه سيتنحى حتى يتمكن ترامب من تعيين وزير دفاع أفكاره متقاربة مع أفكاره.

وذكر ترامب: "خلال السنتين السابقتين، ساهم ماتيس في تطوير العتاد العسكري وهو ساعدني كثيرا في جعل بعض الدول تدفع ما يجب أن تدفعه لقاء حصولها على خدماتنا العسكرية".

وأكد ترامب أن "اسم وزير الدفاع الجديد سيتم الإعلان عنه قريبا، شاكرا ماتيس على خدماته".

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