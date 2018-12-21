تدابير أمنية مشددة بمطارات ألمانية بسبب تهديد إرهابي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شددت السطات الألمانية التدابير الأمنية، الخميس، في مطارات عدة غربي ألمانيا منها مطار شتوتغارت بعدما تحدثت وسائل إعلام عن تهديد إرهابي لم تؤكده الشرطة.

وكتبت وسائل إعلام لتبرير هذه التدابير أن أربعة رجال بينهم متشدد قد يكونون نفذوا عمليات مراقبة بهدف التخطيط لهجوم، لكن الشرطة لم تؤكد ذلك، وقالت متحدثة باسم المطارات إن الرحلات مستمرة "بشكل طبيعي".

وذكر متحدث باسم الشرطة الفيدرالية أن شرطيين مدججين بالسلاح كانوا يقومون مساء بدوريات في مطارات عدة غربي البلاد منها شتوتغارت وكارلسروهي-بادن بادن ومنهايم، وأضاف المصدر أن هذا الانتشار سيستمر حتى إشعار آخر.

وقالت شرطة روتلينغن إن المطارات الصغيرة معنية أيضا بهذه الإجراءات مشيرة إلى إنه "مجرد إجراء وقائي".

وقبل أيام صورت كاميرا مراقبة رجالا في مطار شتوتغارت كما أوردت صحيفة "تاغشبيغل"، وقد يكونون ظلوا قرب بوابات الأمن بدون أمتعة أو بدون أن يستقلوا رحلة.

وأشارت مجموعة "سودويستروندفانك" إلى وصول بلاغ من السلطات المغربية لنظيرتها الألمانية بعدما تنصتت على محادثات هاتفية ورد فيها هجوم على مطار قرب الحدود الفرنسية-الألمانية.

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