بريطانيا تعيد فتح أبواب مطار غاتويك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عقب إغلاقه لأكثر من يومين، أعلن مطار غاتويك في لندن إعادة فتح أبوابه اليوم "لعدد محدود" من الرحلات الجوية وذلك بعد مشاهدة عشرات الطائرات المسيرة حوله.



وزارة الدفاع البريطانية، كانت قد أعلنت يوم أمس، أنه تم استدعاء الجيش لمساعدة شرطة البلاد في التعامل مع طائرة بدون طيار أجبرت مطار غاتويك على الإغلاق.



كما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية "إرسال معدات متخصصة إلى مطار جاتويك لمساعدة شرطة ساسكس"، من دون الخوض في التفاصيل.

سلطات المطار البريطاني أعلنت في وقت مبكر، اليوم الجمعة، إنها تعمل حالياً مع شركات الطيران ومراقبي الملاحة الجوية لتسيير عدد محدود من الرحلات خلال الساعات القادمة.

وقال المطار على موقع تويتر "مدرج غاتويك متاح حاليا ومن المقرر هبوط وإقلاع عدد محدود من الرحلات"، ونصح المسافرين بالتحقق من وضع رحلتهم قبل التوجه إلى المطار.

وقال كريس وودروفي، رئيس العمليات بالمطار إن 110 آلاف راكب تأثروا بوقف الرحلات الجوية يوم أمس.

وقالت شرطة ساسكس، على حسابها على موقع تويتر، إن رجال الشرطة يعتقدون أن "الطائرات المستخدمة مخصصة لأغراض صناعية".

وأضافت الشرطة "نحن مستمرون في البحث عن مشغلي هذه الطائرات".

ونشرت وسائل الإعلام البريطانية صوراً لمروحية تابعة للشرطة تحلق فوق المدرج، ورجال شرطة يحملون بنادق بالقرب من المطار.

اقرأ المزيد:

بريطانيا وسويسرا تتوصلان لاتفاق الطيران