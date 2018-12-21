احتجاجات على إجتماع الحكومة المركزية في برشلونة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

شهد إقليم كاتالونيا الأسباني تظاهرات تخللتها مواجهات مع قوات الشرطة إحتجاجا على عقد الحكومة اجتماعها السنوي الأخير في برشلونة.

و تخللت الاحتجاجات أعمال شغبٍ وقطعٍ للطرقات احتجاجا على ما اعتبره محتجون استفزازاً من الحكومة المركزية بعد أن قرر رئيسها بيدرو سانشيز عقد اجتماع لمجلس الوزراء في برشلونة.

ويتزامن هذا التصعيد مع الجلسات الاستشارية الأولى التي بدأتها المحكمة العليا للنظر في ملفّ قادة الحركة الانفصالية المعتقلين والفارين في الخارج من وجه العدالة منذ العام الماضي، والتي يطالب فيها محامو الدفاع بإحالة الملف إلى المحكمة العليا في كاتالونيا وسحبه من المحكمة العليا المركزية في مدريد.

وقد حشدت الحكومتان المركزية والإقليمية نحو تسعة آلاف من رجال الأمن وقوات مكافحة الشغب تحسّباً لما يمكن أن تشهده مدينة برشلونة من إضطرابات.

و يصر رئيس الحكومة الإقليمية كيم تورّا على اعتبار لقائه مع سانشيز لقاء قمة بين رئيسين، بينما تؤكد مدريد أن هذه الصيغة ليست واردة، لأن الحكومة المركزية هي أيضاً حكومة برشلونة.

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