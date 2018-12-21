إليكم أبرز الإنتخابات التي شهدها عام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

شهدت عدة دول هذا العام انتخابات برلمانية ورئاسية اليك إبرز 8 منها :

1- الانتخابات الرئاسية الروسية , أعيد انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رابعة بنسبة 76,67%.

2. الانتخابات الرئاسية المصرية ،أعيد انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية بنسبة 97,08 بالمئة

3. الانتخابات النيابية اللبنانية ، نال فيها حزب الله وأمل أعلى عدد مقاعد على حساب رئيس الوزراء سعد الحريري.

4.الانتخابات العراقية ، تصدر فيها ائتلاف سائرون بقيادة مقتدى الصدر في 16 محافظة عراقية من أصل 18 محافظة .

5.الانتخابات التشريعية الباكستانية، فاز فيها حزب الإنصاف بقيادة عمران خان .

6.الانتخابات المكسيكية ، فاز فيها الرئيس المكسيكي لوبيز اوبرادور الذي حمل اليسار إلى السلطة للمرة الأولى في المكسيك.

7. الانتخابات البرازيلية، فاز بها اليميني جايير بولسونارو.

8.الانتخابات النصفية الأمريكية، كانت أبرز نتائجها تصدر النساء فيها ، وسيطرة الديمقراطيين .

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