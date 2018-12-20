واشنطن تسعى لادانة إيران في مجلس الأمن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (رويترز)

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية الى إدانة إيران في مجلس الأمن الدولي عبر مسودة قرار خاضعة للتفاوض لدعم وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية.



ويدين نص المسودة الأمريكية الإمداد من أي مصدر كان بالأسلحة والمواد المرتبطة بها بما ينتهك بنود حظر الأسلحة من قِبل إيران.

و كان المتمردون الحوثيون قد إتفقوا مع حكومة الشرعية اليمنية على وقف القتال في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وسحب القوات من المدينة، وذلك بعد محادثات جرت على مدى أسبوع برعاية الأمم المتحدة في السويد وبدأ سريان الهدنة يوم الثلاثاء الماضي.

ويناقش حاليا مجلس الأمن المكون من 15 دولة مشروع قرار طرحته بريطانيا لتأييد الاتفاق ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم مقترحات حول كيفية مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات.

ويتطلب صدور قرار من المجلس موافقة تسع دول وألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حق النقض "الفيتو".

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