واشنطن تدعم قرار ألبانيا طرد دبلوماسيين إيرانيين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون عن دعم الولايات المتحدة لقرار رئيس الوزراء الالباني إدي راما طرد السفير الإيراني من بلاده، معتبرا أن ما قام به يؤكد تصديه والشعب الألباني لسلوك إيران المتهور في أوروبا والعالم.

يذكر ان ألبانيا اعلنت الاربعاء طرد دبلوماسيينِ إيرانيينِ يعملان في سفارة بلديهما في العاصمة “تيرانا”.

ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” الأمريكية، عن المتحدث باسم الخارجية الألبانية “إدليرا برندي”، قوله إن “بلاده طردت اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين لأسباب أمنية”، مضيفًا أن “الدبلوماسيين الإيرانيين اتخذا خطوات تقوّض أمن ألبانيا وأصبحا غير مرغوب بهما”.

وأضاف برندي أن “هذا التحرك جاء بعد التنسيق مع بعض الدول الحليفة”، منوهًا إلى أن “الدبلوماسيين الإيرانيين انتهكا لوائحهم الدبلوماسية”.

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