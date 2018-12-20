كوريا الشمالية تعلن شرطا وحيدا لنزع سلاحها النووي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت كوريا الشمالية شرطها الوحيد للتخلي عن سلاحها النووي, وقالت إنها لن تفعل ذلك من جانب واحد , مالم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بوقف تهديدها النووي أولا.



وتشهد المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أزمة, ما يثير شكوكا بشأن ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون , سيتخلى فعلا عن ترسانة بلاده النووية.

و إلتقى كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في الخامس من يونيو في سنغافورة، حيث أصدرا هدفا غامضا "لنزع السلاح النووي كاملا" من شبه الجزيرة الكورية، دون وصف متى وكيف سينفذ ذلك.

وتوقفت المحادثات اللاحقة بين الجانبين مع إصرار كوريا الشمالية على رفع العقوبات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد البلاد أولا قبل تحقيق أي تقدم في مجال نزع الأسلحة النووية.

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