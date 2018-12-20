كارلوس غصن قد يخرج من السجن قريبا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

رَفضت محكمة يابانية طلب الادعاء العام تمديد فترة توقيف رئيس مجلس إدارة شركة نيسان اليابانية السابق كارلوس غصن بعد احتجازه بسبب مخالفات مالية.



و ذكرت وسائل إعلام يابانية إن غصن قد يُطلـَق سراحه بكفالة بحلول الجمعة المقبلة , لكن الادعاء العام قال إن القضية قد تكلفه عقوبة السجن لنحو عشر سنوات.

وقالت محكمة منطقة طوكيو إن طلب تمديد توقيف غصن في 20 كانون الأول/ديسمبر تم رفضه".

من جهتها ذكرت مصادر قضائية لاذاعة "ان أتش كاي" الرسمية السابانية أن غصن قد يخرج بكفالة بحلول الجمعة المقبل.

وكان نائب المدعي العام الياباني شين كوكيموتو قد قال "إن قضية غصن هي واحدة من أخطر أنواع الجرائم المشمولة في القانون المالي لعام 2006، وأن الملياردير البرازيلي ـ الفرنسي ـ اللبناني قد يواجه، برغم إطلاق سراحه بكفالة، عقوبة السجن لفترة قد تصل إلى 10 سنوات.



مصدر الصورة: Getty Images North America

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