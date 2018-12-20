سياسيّون وصلوا إلى الحكم في 2018.. من هم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال العام 2018، جرى انتخاب العديد من القادة السياسيين حول دول العالم، لاسيما في العراق والبرازيل وموريتانيا وإيطاليا ودول أخرى.. فمن هم؟

- أسطورة كرة القدم جورج ويا يؤدي اليمين رئيساً لليبيريا

- بيدرو سانشيز يقسم اليمين كرئيس جديد للحكومة الإسبانية

- العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كلّف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة هاني الملقي.

- رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يتولى رسمياً مهامه بعدما منحه مجلس النواب الثقة.

- لوبيز أوبرادور يفوز برئاسة المكسيك بعد نيله 53% من الأصوات

- تنصيب عمران خان رئيساً للوزراء في باكستان

- سكوت موريسون يؤدي اليمين رئيساً لوزراء أستراليا

- تنصيب برهم صالح رئيساً للعراق

- فوز اليميني المتطرف جايير بولسونارو برئاسة البرازيل

- الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز يكلف محمد سالم ولد البشر برئاسة الوزراء وتشكيل حكومة جديدة، إثر إستقالة رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين.

مصدر الصورة: البرلمان العراقي - النبأ

للمزيد:

تعليق رحلات مطار غاتويك بسبب طائرتين مسيرتين