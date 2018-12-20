سياسيّون وصلوا إلى الحكم في 2018.. من هم؟
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
خلال العام 2018، جرى انتخاب العديد من القادة السياسيين حول دول العالم، لاسيما في العراق والبرازيل وموريتانيا وإيطاليا ودول أخرى.. فمن هم؟
- أسطورة كرة القدم جورج ويا يؤدي اليمين رئيساً لليبيريا
- بيدرو سانشيز يقسم اليمين كرئيس جديد للحكومة الإسبانية
- العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كلّف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة هاني الملقي.
- رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يتولى رسمياً مهامه بعدما منحه مجلس النواب الثقة.
- لوبيز أوبرادور يفوز برئاسة المكسيك بعد نيله 53% من الأصوات
- تنصيب عمران خان رئيساً للوزراء في باكستان
- سكوت موريسون يؤدي اليمين رئيساً لوزراء أستراليا
- تنصيب برهم صالح رئيساً للعراق
- فوز اليميني المتطرف جايير بولسونارو برئاسة البرازيل
- الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز يكلف محمد سالم ولد البشر برئاسة الوزراء وتشكيل حكومة جديدة، إثر إستقالة رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين.
مصدر الصورة: البرلمان العراقي - النبأ
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