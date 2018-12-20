سجن بولندي إحتجز زوجته بقبو مظلم لعامين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدرت محكمة بولندية حكما بسجن رجل لمدة 25 عاما بعد إدانته بتهمة احتجاز زوجته وتقييدها داخل قبو مظلم لمدة عامين، وإحضار رجال لاغتصابها عنوة مقابل مبلغ زهيد.

وقالت الزوجة أن زوجها كان يضربها ويغطي رأسها بكيس، كما كان يجبرها على أكل سندويشات تحتوي نجاسات، ومنعها كذلك من الاستحمام.

وأطلقت وسائل الإعلام المحلية على الرجل "فريتزل البولندي"، تذكيرا بجوزيف فيرتزل النمساوي الذي احتجز ابنته واغتصبها لمدة 24 سنة وأنجب منها 7 أولاد.

وكان "فريتزل البولندي"، واسمه ماريوس زد قد احتجز زوجته في قبو المنزل المظلم، حيث اعتاد اغتصابه مع أشقائه وأصدقائه ورجال آخرين وكان يتقاضى من كل واحد ما يعادل 4 جنيهات إسترلينية، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

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