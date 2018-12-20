إلغاء إطلاق قمر صناعي للجيش الأمريكي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (رويترز)

ألغت شركة SPACE X المملوكة للملياردير إلون ماسك إطلاق قمر صناعي للأغراض الملاحية لصالح الجيش الأمريكي , بسبب مشكلة فنية في الصاروخ, لتخفق مرة ثانية في إستكمال أولى مهماتها المتعلقة بالأمن القومي.



وقالت الشركة إنها تراجعت عن محاولة الإطلاق لإجراء مزيد من التقييم لقراءة غير مألوفة على أجهزة استشعار المرحلة الأولى للصاروخ , وسوف تؤكد موعدا جديدا للإطلاق فور استكمال المراجعة.

وكان من المقرر أن ينطلق الصاروخ فالكون 9 التابع لسبيس إكس الذي يحمل قمرا لنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) بلغت تكلفته 500 مليون دولار وشيدته شركة لوكهيد مارتن، من كيب كنافيرال في فلوريدا في التاسعة صباحا تقريبا.

ويوم الثلاثاء الماضي أوقفت شركة SPACE X الإطلاق المزمع قبل دقائق من الإقلاع بسبب مشكلة فنية لكنها قالت بعدها إن الصاروخ وحمولته في حالة جيدة.

وسيكون نجاح الإطلاق نصرا كبيرا لمالك الشركة ماسك رجل الأعمال الملياردير الذي أمضى سنوات في محاولة لاقتحام السوق المربحة لعمليات الإطلاق الفضائية العسكرية التي تهيمن عليها شركتا لوكهيد وبوينغ.

وقالت الشركة إن الإطلاق سيكون أول مهماتها الفضائية للأمن القومي كما وصفها الجيش الأمريكي.

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