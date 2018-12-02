هجوم على القنصلية الأمريكية غرب المكسيك

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عبوة ناسفة استهدفت القنصلية الأمريكية في مدينة غوادالاخارا الواقعة بغرب المكسيك، ولم تؤد إلى سقوط أية ضحايا لكنها سببت أضرارا مادية فقط، حسب ما أعلنت سلطات غوادالاخارا.

وقد جاء الانفجار قبل ساعات قليلة من تولي المكسيكي اندريس مانويل لوبيز أوبرادور منصب الرئاسة بحضور نائب الرئيس الأميركي مايك بنس و ابنة دونالد ترامب إيفانكا ترامب.

وقالت النيابة المحلية على موقع تويتر إن "السلطات الفدرالية تجري التحقيقات".

وذكر مصدر في النيابة المحلية أن تسجيلات فيديو لكاميرات مراقبة أظهرت شخصا يقوم بوضع العبوة الناسفة قبل أن يجري مبتعدا.

وأحدث الانفجار فجوة داخل الجدار المحيط بحديقة القنصلية.

وأوضح المصدر نفسه أنه عثر على ثلاثة من صمامات أمان قنابل يدوية في مكان الانفجار.

وفي تسجيل فيديو تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، حذر شخص من هجوم على المبنى قد يشنه كارتل "خاليسكو الجيل الجديد" أحد أهم أهداف العمليات الأميركية لمكافحة المخدرات.

وشهد هذا الكارتل الذي يتمركز في ولاية خاليسكو بغرب المكسيك، صعودا سريعا في السنوات الأخيرة ليصبح واحدا من أقوى عصابات تهريب المخدرات في البلاد.

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