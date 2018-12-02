قادة قمة العشرين يتفقون على إصلاح التجارة

أخبار الآن | دبي - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

تعهد قادة مجموعة العشرين المجتمعون في الأرجنتين، بالإجماع على إصلاح نظام التجارة العالمي في الوقت الذي أكدت فيه أمريكا على انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ.

وأكد البيان الختامي للقمة التي استمرت على مدار يومين، وجود قصور في نظام التجارة العالمي، ودعا إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية.

وورد في البيان أن 19 من الدول الأعضاء أكدوا التزامهم باتفاقية باريس للمناخ، إلا أن الولايات المتحدة أكدت قرارها بالانسحاب منها.

وتم التوصل إلى الاتفاقية غير الملزمة بعد عناء ومحادثات استمرت طيلة اليوم، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وجرى بحث إصلاح النظام التجاري في قمة العشرين، وسط مخاوف اقتصادية عالمية من تبعات الحمائية التي تتبعها واشنطن بفرض رسوم جمركية على عدد من الشركاء الاقتصاديين.



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