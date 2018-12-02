غارة أمريكية تقتل قياديا بارزا في حركة طالبان

أخبار الآن | دبي-الإمارات العربية المتحدة-(وكالات)

قتلت غارة جوية أمريكية، السبت، أحد كبار قادة طالبان فى مقاطعة هلمند، حسبما أكد متحدث عسكري أمريكي لشبكة سي ان ان الأمريكية.

وأكّد الناطق باسم القوات الأمريكية وأفغانستان الكولونيل ديف بتلر، مقتل مقتل القيادي بطالبان، الملا مانان بغارة جوية أمريكية، موضحاً بأن بلاده تحاول توجيه أفغانستان نحو حل سلمي.

وأشار إلى أنه رداً على بيان حركة طالبان فإنه "ينبغي عليهم النظر في تكثيف محادثات السلام، وليس القتال. ستكون لديهم مشكلة في تكثيف القتال عندما يتعرض مقاتلوها وقادتها لهجوم مستمر. محادثات السلام هي الحل الوحيد".

كان مينان قائدًا سياسيًا عسكريًا لحركة طالبان في هلمند، أحد أقوى معاقل التمرد. وقال مسؤول عسكري أمريكي لشبكة CNN إن الغارة التي استهدفته تمت بواسطة طائرة بدون طيار.

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