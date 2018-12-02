تقرير حقوقي يوثق الجرائم بحق الروهينغا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تصدر مجموعة “القانون الدولي العام والسياسة"، غدًا، تقريرًا تعاونت فيه مع الخارجية الأمريكية، حول الجرائم الوحشية المرتكبة بحق الروهينغا في ميانمار.

ويوضح التقرير، الذي أعدته المنظمة الحقوقية بأن هناك أساسًا معقولًا للاستنتاج بأن جيش ميانمار ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بالإضافة إلى الإبادة الجماعية.

ويؤكد التقرير، بأن الروهنغيا تعرَّضوا لجرائم حرب وإبادة جماعية، استنادًا إلى مقابلات مع اللاجئين في بنغلاديش، بحسب مذكرة للمنظمة.

واستندت المجموعة الحقوقية، في تقريرها، إلى أكثر من ألف مقابلة مع اللاجئين الروهنغيا ممن فروا إلى بنغلاديش.

وقالت إن مهمتها تمت في مارس / آذار، وأبريل / نيسان الماضيين”لتقديم تفسير دقيق لأنماط إساءة المعاملة والجرائم الفظيعة”.

ومنذ أغسطس/ آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم “أراكان”، من قبل جيش ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعد حكومة ميانمار مسلمي الروهينغا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنّفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر تعرضًا للاضطهاد في العالم”.

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