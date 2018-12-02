ترامب يأمل لقاء الزعيم الكوري الشمالي قريبا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عبرالرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت عن رغبته بلقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قريبا خلال الثاني يناير أو فبراير.

وقال ترامب للصحافيين الذين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية من الأرجنتين، حيث شارك في قمة مجموعة العشرين إلى واشنطن، إنّ هناك ثلاثة مواقع يتمّ البحث بها لعقد هذه القمة، الثانية بينه وبين كيم بعد قمتهما التاريخية الأولى في سنغافورة في يونيو.

وقال الرئيس الأمريكي ردّاً على سؤال عن موعد لقائه المرتقب بكيم "اظن أنّنا سنعقده في كانون الثاني يناير أو فبراير، على ما أعتقد".

وأوضح ترامب أن هناك "ثلاثة أماكن" مطروحة لعقد هذه القمة. وردا على سؤال عما إذا كان مستعدا لاستقبال كيم في الولايات المتحدة، قال ترامب "في وقت ما، نعم". وفتحت قمة سنغافورة الطريق لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

والتقى ترامب خلال قمة العشرين في بوينوس آيرس الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية ساره ساندرز إن "الرجلين أكدا من جديد التزامهما التوصل إلى نزع للسلاح النووي نهائي وكامل وقابل للتحقق".

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