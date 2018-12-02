بسبب "مرض غامض"..كندا تعيد تقييم وجودها في كوبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

ستقوم كندا بارسال وفد رسمي إلى كوبا لإعادة تقييم وجودها في الجزيرة، وذلك بعد أن تزايدت أعراض غامضة لدى الدبلوماسيين الكنديين، حسب ما صرحت وزارة الخارجية الكندية.

وكانت قد أعلنت أوتاوا أن 13 موظفا كنديا يعانون من آلام الرأس نفسها التي شعر بها دبلوماسيون كنديون منذ العام 2017 .

ويصف جميعهم الأعراض نفسها: دوار وصداع نصفي شديد وطنين في الأذنين ومشاكل بصرية. لكن حتى الآن، لم تفسر كندا ولا الولايات المتحدة أوجاع الرأس الغريبة هذه.

وقال متحدث باسم الخارجية الكندية ريتشارد ووكر لفرانس برس إن "وفداً من كبار الدبلوماسيين سيتوجه إلى كوبا الأسبوع المقبل لدراسة عمليات كندا الحالية وتحديد بأي طريقة يمكننا تخفيف المخاطر التي يواجهها موظفونا الدبلوماسيون".

وأضاف "نعتبر أن كل الخيارات ممكنة"، لكنه رفض "التكهن بالخيارات التي سيتم اتخاذها".

وكانت الحكومة الكندية أعلنت الخميس أنها اتخذت قرار "السماح لموظفيها الحاليين في كوبا بالعودة إلى البلاد، إذا كانوا يرغبون في ذلك".

ونسبت كندا والولايات المتحدة في البداية هذه الأعراض إلى استخدام أجهزة سمعية قادرة على التسبب بأضرار في الدماغ. لكن أوتاوا توصلت أخيراً إلى أن هذا السيناريو "غير مرجح".

واكتفت دراسة مفصلة حول أحداث كوبا نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في مطلع العام، بإشارة فقط إلى "مصدر مجهول للطاقة".

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